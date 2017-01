Pruntrut - Die Banque Cantonale du Jura (BCJ) hat im Geschäftsjahr 2016 unter dem Strich etwas mehr verdient, belässt die Dividende aber unverändert. Der Reingewinn legte um 2,3% auf 8,84 Mio CHF zu. Den Aktionären wird an der kommenden Generalversammlung vom 27. April die Ausschüttung einer zum Vorjahr unveränderten Dividende von 1,80 CHF je Aktie vorgeschlagen. An der Börse kommen die News gut an.

Für das laufende Geschäftsjahr 2017 erwarte man zwar erneut Gewinnwachstum, wie Verwaltungsratspräsidentin Christina Pamberg an einer Medienkonferenz am Dienstag gegenüber AWP in Aussicht stelle. Bei der Ausschüttung wolle man aber Umsicht walten lassen. "Mittelfristig wird es keine Erhöhung der Dividende geben."

Das operative Ergebnis legte ...

