Der börsenotierte Salzburger Kranhersteller Palfinger hat seinen dänischem Händler, Palfinger Danmark AS, erworben. Es wurden auch alle Mitarbeiter und das Vertriebs- und Servicenetz übernommen. Die bisherige 100-Prozent-Eigentümerin, die Stiholt Holding AS, fokussiere sich in Zukunft auf ihr Kerngeschäft, teilte Palfinger ...

