Die britische Premierministerin Theresa May ist auf der Suche nach Handels-Partnern nach dem Brexit und spielt mit dem Feuer. Denn sowohl in den USA als auch bei Trumps Handelsfeind China buhlt sie um Sympathie. Währenddessen schwingt Trump mit Einreiseverboten für sieben muslimische Länder erneut die Abrissbirne im politischen Protektionismus. Ob dabei die Notenbanken noch Einwirkungen auf die Märkte haben und warum Mario Draghi die Inflationsrate nahe 2% kalt lassen, erfahren Sie in diesem Interview. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Marktexperte Robert Halver von der Baader Bank die anstehenden US-Tech-Zahlen und deren Ausblick, auf den es jetzt mehr als Andere zu achten gilt.