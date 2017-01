Die Airlines Lufthansa und Etihad hatten bereits im Dezember 2016 ihre Rivalitäten beigelegt. Aktuell hat die Lufthansa 38 Jets des Etihad-Partners Air Berlin gemietet und man bietet Gemeinschaftsflüge an. Jetzt geht um weitere Zusammenarbeit. Was das genau bedeutet und weshalb die Airline-Kooperation auf dem Konkurrenz-Markt so wichtig ist, erfahren Sie in diesem Interview. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar Stefan Müller von der Deutschen Gesellschaft für Wertpapieranalyse (DGWA) die mittelfristige Zukunft der Airlines am Markt und was Sie von der Lufthansa-Aktie erwarten können.