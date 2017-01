Vor den nächsten Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed nutzt der US-Softwareriese Microsoft die Gunst der Stunde und leiht sich 17 Milliarden Dollar bei Anleiheinvestoren. Warum der Deal so gut ankommt.

Nicht kleckern, sondern klotzen. Dieses Motto befolgt Microsoft, der weltgrößte Softwarehersteller, auch am Anleihemarkt. Der Konzern hat sich zu Wochenbeginn bei Investoren auf einen Schlag 17 Milliarden Dollar am Anleihemarkt geliehen. Und es ist beileibe nicht das erste Mal, dass der Softwaregigant aus Redmond im US-Bundesstaat Washington extrem viel Geld bei den Bond-Investoren einsammelt. Emissionen über mehr als zehn Milliarden Dollar sind bei Microsoft eher die Regel als die Ausnahme.

Erst vor einem halben Jahr holte sich der von Satya Nadella geführte Konzern für die Übernahme des sozialen Netzwerks Linkedin 19,75 Milliarden Dollar - und rangiert damit laut Informationsdienst Dealogic auf Platz fünf der größten Firmen-Bond-Deals aller Zeiten. Die neue Anleihe gehört zu den siebtgrößten jemals platzierten Bonds eines Unternehmens.

Anleihen über 17 Milliarden Dollar hatten in den vergangenen Jahren auch schon Medtronic und Apple begeben. Dabei braucht Microsoft das in dieser Woche eingesammelte Geld nicht für eine Übernahme, sondern für allgemeine Geschäftszwecke. Analysten spekulieren, dass der Konzern damit Investitionen und Aktienrückkäufe finanzieren will.

Bei Investoren kam die Anleihe extrem gut an. Die zwölf Konsortialbanken - angeführt von Barclays und HSBC - berichteten von Kaufaufträgen über insgesamt 37,3 Milliarden Dollar. Das liegt auch daran, dass Microsoft neben dem US-Pharmakonzern Johnson & Johnson das weltweit einzige Unternehmen ist, dem beide große Ratingagenturen Standard & Poor's und Moody's die Spitzenbonitätsnote "AAA" geben. Nur die etwas kleinere Ratingagentur Fitch vergibt das eine Stufe darunter liegende "AA+". Damit ist die Bonität von Microsoft vergleichbar mit der Kreditwürdigkeit der USA. Die Vereinigten Staaten haben von Moody's und Fitch das Dreifach-A und von S&P ein "AA+".

Dennoch ...

