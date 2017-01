Frankfurt - Der Euro hat am Dienstag merklich zugelegt. Die europäische Gemeinschaftswährung wird am frühen Nachmittag mit 1,0756 US-Dollar gehandelt. Im frühen Handel hatte der Euro noch in der Nähe der Marke von 1,07 Dollar notiert.

Zum Franken holt der Euro ebenfalls auf, wenn auch nicht ganz so deutlich. Mit aktuell 1,0663 CHF notiert er aber klar über den 1,0646 aus dem frühen Handel. Der US-Dollar bewegt sich dagegen zum Franken aktuell mit 0,9913 CHF weiter abwärts.

Aussagen eines Beraters von US-Präsident Donald Trump sind laut Händlern für den Kursanstieg des Euro verantwortlich. Handelsberater Peter Navarro warf Deutschland vor den "stark unterbewerteten" Euro auszunutzen. Präsident Trump hat sich ...

