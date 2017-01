Köln - AXA Investment Managers äußert sich zur Entwicklung der Finanzmärkte nach Beginn der Trump-Präsidentschaft:"Nichts, was in dieser Woche aus Washington an die Öffentlichkeit drang, steht der Annahme entgegen, dass die neue Regierung versuchen wird, das Wachstum anzukurbeln - durch niedrigere Steuern, weniger Regulierung und zusätzliche Ausgaben. Es scheint somit klar, dass Präsident Trump für Wachstum ist", sagt Chris Iggo, CIO Fixed Income bei AXA Investment Managers, am 27. Januar 2017.

