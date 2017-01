Von Stefan Lange

STOCKHOLM (Dow Jones)--Vor dem Hintergrund des deutschen Atomausstiegs drängt die Bundesregierung den Energiekonzern Vattenfall nicht auf Rücknahme seiner Milliarden-Klage vor dem internationalen Schiedsgericht ICSID in Washington. Die Klage sei anhängig und man müsse das Urteil jetzt abwarten, sagte Kanzlerin Angela Merkel am Dienstag bei ihrem Besuch in Stockholm. Vattenfall fordert infolge des schnellen Atomausstiegs in Deutschland von der Bundesregierung 4,7 Milliarden Euro Schadenersatz.

"Ich glaube, dass die schwedische Seite sich das sehr gut überlegt hat mit dieser Klage", sagte die CDU-Chefin. "Deshalb nehme ich die jetzt erst einmal als Realität an und dann werden wir auf die Entscheidung warten." Das deutsche Bundesverfassungsgericht habe den Atomausstieg ja weitestgehend für verfassungsgemäß erklärt, sagte Merkel. "Das andere müssen wir jetzt abwarten"

Der schwedische Ministerpräsident Stefan Löfven erklärte ebenfalls, dass er sich nicht einmischen werde. "Das ist ein Prozess, der von der Unternehmensführung geführt werde". Das Verfahren nehme seinen Gang und er werde sich damit nicht näher befassen.

Vattenfall hatte zusammen mit den anderen großen Energiekonzernen im Rahmen der Atomeinigung mit der Bundesregierung Schadenersatzklagen in Deutschland fallen lassen. Das Verfahren in den USA vor dem International Centre for Settlement of Investment Disputes hingegen läuft weiter.

