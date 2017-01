Die Bertelsmann-Tochter BMG will das größte unabhängige Country-Label, die BBR Music Group, übernehmen. Für den Medienriesen aus Gütersloh birgt das zwei Vorteile: mehr Country und mehr USA.

Zu den bekanntesten Künstlern, die das amerikanische Country-Label Broken Bow Records (BBR) zu bieten hat, gehört zweifelsohne Jason Aldean. Der 39-jährge Countrysänger bedient mühelos fast jedes Klischee, das über die bodenständige Musikrichtung kursiert: Auffälliger Silberschmuck, weit aufgeknöpftes Holzfällerhemd und ein tief in die Stirn gezogener Cowboyhut - in dieser Aufmachung stimmt er Erfolgssongs wie "Why" oder "She's Country" an.

Bald wird Aldean nicht mehr ein US-Musiklabel als Verwerter seiner Urheber- und Aufnahmerechte haben, sondern ein deutsches Unternehmen. BMG, die Musiktochter des Gütersloher Familienunternehmens Bertelsmann, hat die 100-prozentige Übernahme der in Nashville ansässigen unabhängigen Musikgruppe BBR Music Group, einschließlich der Labels Broken Bow Records, Stoney Creek Records, Wheelhouse Records, Red Bow Records sowie des Musikverlags Magic Mustang Music angekündigt.

Es ist die größte Übernahme von BMG seit Neugründung des Unternehmens im Jahr 2008. Über die Höhe des Kaufpreises herrschte Stillschweigen. In Medienberichten ist die Rede von einem Volumen von mehr als 100 Millionen Dollar.

BMG vergrößert mit diesem Zukauf seinen Besitz an amerikanischen Musikrechten. Vor einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...