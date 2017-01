Under Armour hat heute Quartalszahlen vorgelegt und und damit die Anleger und Experten enttäuscht. Obwohl der Umsatz um 12 Prozent anstieg, blieb man damit hinter den Erwartungen der Experten zurück. Der Gewinn sank um ein Prozent auf 105 Millionen Dollar. Erfahren Sie mehr von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins DER AKTIONÄR. Außerdem setzt sich Martin Weiß im Video mit dem Dow Jones und mit den Aktien von Mastercard, Apple, Twitter und Fitbit auseinander. Zudem gibt Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick was die Märkte in Deutschland heute bewegt.