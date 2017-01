Berlin (ots) - Zum Tode des früheren bpa-Hauptgeschäftsführers Jürgen Groth erklärt bpa-Präsident Bernd Meurer:



"Jürgen Groth war ein vornehmer und stets ausgewogener Mensch. Im besten Sinne ein Grandseigneur. Er verstand es, hoch komplexe Zusammenhänge so zu erklären, dass alle notwendigen Schritte zur Bewältigung großer Herausforderungen nahezu leicht und mühelos zum Wohle der Mitgliedseinrichtungen gegangen werden konnten. Er war ein Mann von hohem Verstand und preußischer Disziplin. Er war ein Wegbereiter für die Professionalisierung des bpa.



Jürgen Groth empfand eine große Liebe zur Musik und zum Leben. Unvergessen sind die von ihm ausgerichteten Feiern, die auf seine Gäste so mühelos wirkten, aber über einen langen Zeitraum von ihm akribisch vorbereitet wurden. Genau so kannten ihn auch die Mitglieder des bpa, die gewählten Vorstände und nicht zuletzt seine Mitarbeiter.



Jürgen Groth ist nun seine letzten Schritte gegangen. Trotz einer schweren Erkrankung bewahrte er sich das, was ihn immer auszeichnete. Er war ein aufmerksamer Zuhörer, er versuchte Dinge genau zu verstehen, seine Umsicht ließ seine Warnungen große Beachtung finden, er sorgte gut für die von ihm immer geschätzten Gesprächspartner. Unvergessen bleibt seine nicht zu übertreffende Gastfreundschaft.



Jürgen Groth war von 1992 bis 2000 Geschäftsführer und Hauptgeschäftsführer des bpa. Nur ihm wurde die goldene bpa-Ehrennadel mit Diamant verliehen als Symbol für die bis heute spürbare große Verbundenheit mit ihm, die unzählige Mitglieder, die Vorstände und die Mitarbeiter immer begleitet hat. In Gedanken sind wir in diesen schweren Stunden bei seiner Familie. Wir werden Jürgen Groth sehr vermissen und ihm ein ehrendes Andenken bewahren."



Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) bildet mit mehr als 9.500 aktiven Mitgliedseinrichtungen die größte Interessenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund 290.000 Arbeitsplätze und circa 22.000 Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Das investierte Kapital liegt bei etwa 23 Milliarden Euro.



