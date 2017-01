Liebe Trader,

seit Oktober 2016 spielt das Wertpapier von Walt Disney eine unübersehbare Erholung ab und konnte sich dabei wichtige Unterstützungen aus Anfang 2016 zurück erobern. Im Montagshandel stieg der Wert sogar auf frische Jahreshochs an und bietet dabei noch gute Long-Chancen. Festzuhalten bleibt jedoch, dass sich die Aktie von Walt Disney seit den Jahreshochs aus 2015 bei 122,08 US-Dollar in einem übergeordneten Abwärtstrend aufhält und aktuell nur eine untergeordnete Gegenbewegung seit den Jahrestiefs bei 86,25 US-Dollar aus 2016 abgespielt wird. Dennoch ist bis zur oberen Begrenzung noch reichlich Platz vorhanden - auch der bisherige Chartverlauf lässt auf keine Schwäche schließen und macht ein Long-Investment allemal attraktiv. Auf kurzfristiger Basis bietet sich daher ein Long-Investment nur zu gut an, aber auch mittelfristig orientierte Investoren könnten bei einem nachhaltigen Ausbruch über die obere Trendkanalbegrenzung von steigende Kursnotierungen bestens profitieren.

Long-Chance:

Über ein kurzfristiges Long-Engagement über entsprechende Long-Positionen können risikofreudige Anleger nun auf eine weitere Erholungsbewegung in der Aktie von Walt Disney setzen. Bis zur oberen Begrenzungslinie bei grob 115,00 US-Dollar können Investoren daher eine schöne Rendite binnen weniger Wochen erzielen. Eine entsprechende Verlustbegrenzung sollte aber nicht außer Acht gelassen werden und bietet sich im aktuellen Fall knapp oberhalb von 107,60 US-Dollar an. Bei einem Bruch der Zwischenhochs aus April 2016 bei 106,75 US-Dollar sollten hingegen Abgaben auf den runden Bereich von rund 100,00 US-Dollar einkalkuliert werden. Darunter dürfte sich das Chartbild entsprechend weiter eintrüben und sogar bis in Bereich von 95,00 US-Dollar abwärts führen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Sell-Order: 110,94 US-Dollar

Kursziel: 115,00 US-Dollar

Stopp: > 107,60 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 3,34 US-Dollar

Zeithorizont: 1 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Walt Disney Comp., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 110,94 US-Dollar; 15:15 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

