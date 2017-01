Von Stefan Lange

STOCKHOLM (Dow Jones)--Kanzlerin Angela Merkel hat die Kritik der neuen US-Administration an der deutschen Währungspolitik abprallen lassen. Sie könne und wolle an der bestehenden Situation nichts ändern, sagte die CDU-Vorsitzende am Dienstag bei einem Besuch in Stockholm. Merkel verwies dabei auf die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank.

Merkel reagierte damit auf die Frage, was sie von den Äußerungen des Trump-Beraters Peter Navarro halte. Der Leiter des von US-Präsident Donald Trump berufenen National Trade Council hatte der Financial Times gesagt, dass Deutschland die niedrige Bewertung der Währung nutze, um die USA und die EU auszunutzen. Der Euro sei eine Art "implizite D-Mark", dessen niedrige Bewertung Deutschland einen Vorteil gegenüber seinen Handelspartnern verschaffe. Zudem sah Navarro in Deutschland eine der Haupthürden, um zu neuen Handelsverträgen zwischen der EU und den USA zu kommen.

"Was die Frage des Euro und seiner Bewertung anbelangt: Deutschland ist ein Land, das immer dafür geworben hat, dass die Europäische Zentralbank eine unabhängige Politik macht, so wie das auch die Bundesbank gemacht hat, als es noch keinen Euro gab", sagte Merkel. "Deshalb werden wir auf das Verhalten der Europäischen Zentralbank auch keinen Einfluss nehmen." Ansonsten bemühe sich Deutschland, mit wettbewerbsfähigen Produkten auf dem Weltmarkt bestehen zu können, "im fairen Wettbewerb mit allen anderen".

