DGAP-Media / 2017-01-31 / 15:30 *wallstreet:online AG: Jahreszahlen 2016, Ausblick 2017* - Umsatzanstieg + 13,7 Prozent auf 2.867 TEUR (VJ: 2.521 TEUR) - EBITDA steigt auf 414 TEUR (VJ: 399 TEUR) - Ergebnis fast verdreifacht auf 225 TEUR (VJ: 77 TEUR) Berlin, 31. Januar 2017 - Die wallstreet:online AG (WKN A16 101/ISIN DE000A161010), Deutschlands größte Finanz-Community, hat heute die vorläufigen Geschäftsergebnisse für 2016 vorgelegt. Die Gesellschaft erreichte im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung um 13,7 Prozent auf 2.867 TEUR (Vorjahr: 2.521 TEUR). Trotz weiterhin umfangreicher Investitionen in das Portal wallstreet-online.de und den Ausbau von Redaktion und Vertrieb konnte das EBITDA mit 414 TEUR (Vorjahr: 399 TEUR) weiter gesteigert werden. Das Ergebnis nach Steuern und Zinsen beträgt 225 TEUR und hat sich damit nahezu verdreifacht (Vorjahr: 77 TEUR). André Kolbinger, Vorstandsvorsitzender der wallstreet:online AG zum Geschäftsjahr 2016: "Im Jahr 2016 konnten wir nahtlos an die gute Entwicklung in 2015 anknüpfen. Unsere Umsatzprognose von 2.900 TEUR haben wir fast auf den Punkt erreicht. Mit den neu geschaffenen Vertriebs- und Redaktionsressourcen konnten wir das in Aussicht gestellte Gewinnziel klar erfüllen und den Gewinn deutlich steigern. Die im dritten und vierten Quartal 2016 spürbar gestiegenen Werbeeinnahmen stimmen uns bei Fortsetzung dieses Trends optimistisch für das Geschäftsjahr 2017." Für das Jahr 2017 plant die wallstreet:online AG mit einem Umsatz von 3.150 TEUR, das entspräche einer Steigerung um ca. 10 Prozent gegenüber 2016, und einem deutlichen Gewinnanstieg. *Über www.wallstreet-online.de* wallstreet-online.de ist mit 660.000 Unique Usern (AGOF 2016-10) Deutschlands führende Finanz-Community. Kein anderes Börsenportal verfügt über eine vergleichbare Vielzahl von Meinungen, Fakten, und Hintergrundinformationen zu einzelnen Aktien. Die Nutzer von wallstreet-online.de verfassen täglich bis zu 4.000 neue Beiträge in über 50 themenspezifischen Diskussionsforen. Aktuelle Finanznachrichten und Analysen renommierter Börsenexperten runden das Angebot ab und machen wallstreet-online.de zu einem umfassenden Informationsportal in allen Fragen zu Börse & Geldanlage. *Pressekontakt:* Michael Bulgrin wallstreet:online AG Tel: +49 (0 30) 20 456 382 presse@wallstreet-online.de Ende der Pressemitteilung Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=WMIRWCISLG [1] Dokumenttitel: Tabelle_Kennzahlen Emittent/Herausgeber: wallstreet:online AG Schlagwort(e): Finanzen 2017-01-31 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 540397 2017-01-31 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=bb20ea8fd766bb0d93c2c90a845ac191&application_id=540397&site_id=vwd&application_name=news

