Da werden Erinnerungen an 2013/2014 wach, als drei Unternehmen das Rhön Klinikum übernehmen wollten. Letztlich gelang es keinem, aber Fresenius kaufte den Großteil der Krankenhäuser, und die Aktionäre wurden reich belohnt. In den vergangenen Wochen nun hat der Klinikzulieferer B. Braun, der damals schon mitmischte, seine Beteiligung an der verbliebenen Rhön in kleinen Raten aufgestockt. Da auch der Klinikbetreiber Asklepios immer wieder Interesse anmeldet, könnte eine neuer Übernahmekampf starten.Asklepios hatte im vorigen Frühjahr für Aufsehen gesorgt, als der Vorstand mitteilte, mittelfristig den Kauf von Rhön Klinikum zu planen. Allerdings mit dem Zusatz, zu Kursen unter 22 Euro. Damals kostetet die Aktie 27 Euro, derzeit sind es nur noch gut 25 Euro, weil das Unternehmen im Dezember ...

