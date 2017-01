FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Dienstagnachmittag nach einem verhaltenen Handel etwas ins Minus gerutscht. Zuletzt gab der Leitindex um 0,32 Prozent auf 11 644,78 Punkte nach. Börsianer verwiesen als Belastung auf den Anstieg des Euro , der Exporte in Länder außerhalb der Europäischen Union verteuern kann. Zudem eröffnete die tonangebende Wall Street leicht im Minus. In den USA hatte sich das Geschäftsklima in der Region Chicago im Januar überraschend eingetrübt./la/he

ISIN DE0008469008

AXC0205 2017-01-31/16:09