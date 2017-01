Nach Jahren der Vorarbeit durch Politik und Energiewirtschaft soll in diesem Jahr die Einführung intelligenter Messsysteme beginnen (elektronischer Stromzähler plus Kommunikationsmodul). Das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende, das im September 2016 in Kraft getreten ist, hat weitere Voraussetzungen für die Anwendung von Smart Metern und zugehörigen Prozessen geschaffen. 2017 beginnt der Rollout mit dem Einbau der modernen Messeinrichtungen.

Den vollständigen Artikel lesen ...