Kann sich DAX vom Dow lösen??? Fakt ist: Die US Börsen seit Jahren besser als Europas Börsen. Siehe der Dow über 20000. Kurzfristig ist das schon wieder Geschichte. Oder, Patrick Kesselhut von der Commerzbank? Patrick Kesselhut von der Commerzbank sagt im Gespräch mit Antje Erhard, dass nach Einschätzung der Commerzbank auch nach der jüngsten Rallye der US-Börsen Potential bestehe - vor allem wenn die Konjunkturprognosen eintreffen. Aktuell seien die Märkte verunsichert. So mache es Sinn, mit Discount in den Markt einzusteigen. "Vor allem bei höherer Volatilität sind die Konditionen da günstig, das ist gelernt unter den Selbstentscheidern, wir sehen da bei Anlegern viel Nachfrage."