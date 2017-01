Lieber Leser,

lange Zeit sah es so aus, als ob die Aktie des Essener Energieversorgers E.ON die seit vergangenem September klaffende Kurslücke schließen könnte. Eine Erholungsrallye ab Anfang Dezember bescherte dem Anteilsschein Kursgewinne von knapp 25 %. Seit ein paar Wochen pendelt das Papier allerdings in einer Seitwärtsformation in einem Korridor zwischen 7,20 und 7,40 Euro. Die obere Gap-Grenze verläuft bei etwa 8,00 Euro. Zum Wochenauftakt muss die Aktie weiter Federn lassen. ...

