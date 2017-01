Am Freitag kündigte das Weiße Haus an, dass auch der CEO von Tesla Motors (WKN:A1CX3T) zusammen mit anderen Führungskräften großer amerikanischer Unternehmen wie Ford, General Electric und Lockheed Martin dem neuen Industrieberaterteam von Präsident Trump beitreten wird, um den Präsidenten in Industriebelangen zu beraten. Das meldete CNBC. Die Berufung von Musk stärkt die Verbindung des Elektroauto-CEOs, die er in den letzten Monaten zu Trump aufgebaut hatte.

Warum das bemerkenswert ist

Die Ankündigung am Freitag bestärkt den Eindruck, dass der Präsident auf Musk hört. Das erste Mal, als Musk Zugang zum Präsidenten bekam, war im Dezember. Damals hatte man ihn zusammen mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...