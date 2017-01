STOCKHOLM (Dow Jones)--Deutschland und Schweden haben sich gemeinsam gegen die von US-Präsident Donald Trump verordnete Einreisepolitik ausgesprochen. "Es ist wirklich zutiefst beunruhigend und zutiefst bedauerlich, dass die Vereinigten Staaten von Amerika sowohl für Flüchtlinge als auch für andere Menschen die Einreise aus sieben Ländern in die USA zu stoppen", sagte der schwedische Ministerpräsident Stefan Löfven am Dienstag beim Besuch von Kanzlerin Angela Merkel in Stockholm.

Durch Trumps Maßnahmen steige "das Risiko einer Zunahme der Auseinandersetzungen und einer Stärkung des Misstrauens unter den Menschen", sagte Löfven in der deutschen Übersetzung. Die EU habe eine wichtige Rolle bei der Verteidigung der Menschenrechte, "ganz gleich, wer das herausfordert", betonte der schwedische Regierungschef. Trumps Maßnahmen seien seiner Meinung nach kontraproduktiv, weil man die Sicherheit so nicht stärken könne.

Merkel bekräftigte ihre bisherigen Aussagen. Der Kampf gegen den Terror rechtfertige nicht "so ein allgemeines Vorgehen gegen bestimmte Länder und Menschen eines bestimmten Glaubens". Die Bundesregierung bemühe sich derzeit für die in Deutschland lebenden Doppelstaatler um Rechtsklarheit.

