Kaum hat Georg Wilsberg (Leonard Lansink) die Bekanntschaft einer attraktiven Frau gemacht, wird sie auch schon ermordet. Um dem Mörder auf die Schliche zu kommen, muss sich Wilsberg in "Die fünfte Gewalt" am Samstag, 4. Februar 2017, 20.15 Uhr, durch ein Dickicht aus Intrigen, Erpressung und verhängnisvollen Absprachen arbeiten.



Bei der Toten handelt es sich um die ehemalige Chefsekretärin der PR-Agentur Teerhagen Consulting Nina Kröner (Annika Kuhl), die mit dem Landesabgeordneten Benjamin Frehse (Harald Schrott) ein Verhältnis hatte. Sie war offensichtlich zwischen die Fronten von Lobbyisten und deren Gegner geraten. Durch ungünstige Verstrickungen geraten diesmal auch Alex Holtkamp (Ina Paule Klink) und Ekki Talkötter (Oliver Korittke) ins Kreuzverhör von Kommissarin Anna Springer (Rita Russek). Denn Ekki hat mit einer Anti-Lobby-Organisation und dessen Gründer Carl Brinkhoff (Stephan Szasz) zu tun, mit dem sich Nina Kröner vor ihrem Tod gestritten hatte. Und Alex wird von Lutz Teerhagen (Jan Henrik Stahlberg) beauftragt, eine Diffamierungsklage gegen die Lobbygegner einzureichen.



