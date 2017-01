Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-01-31 / 16:33 Die plenum AG hat nach einer erfreulichen Entwicklung im Geschäftsjahr 2016 ein positives operatives Ergebnis erwirtschaftet. Lediglich einige Sondereffekte aus der erfolgten Grunderneuerung reduzieren das Jahresergebnis des Unternehmens noch in Teilen. Die Gesellschaft ist damit mit den Schwerpunkten Digitalisierung, Regulatorik, IT-Management und Operational Excellence gut am Markt positioniert und prognostiziert für 2017 ein neuerliches ertragreiches Wachstum. Auf Basis der erfolgreichen Geschäftsentwicklung in den Kernbranchen Energie, Kreditinstitute und Versicherungen werden in 2017 vor allem die Bereiche IT-Management und Sourcing branchenübergreifend dynamisch ausgebaut. Ein erster strategischer Schritt in diese Richtung konnte bereits mit der Akquisition eines Kernteams aus der DIVE GmbH, einem auf Sourcing-Fragestellungen spezialisierten Beratungshaus, vollzogen werden. Das Team rund um Patrick Dinnes verfügt über langjährige Erfahrungen im IT-Sourcing sowie in der IT-Kostenoptimierung und wird plenum mit seinem exzellenten Know-how in den drei Kernbranchen und darüber hinaus verstärken. "plenum ist seit Jahren aktiv in der Sourcing-Beratung und bietet daher eine ideale Plattform für den aktiven Ausbau des Themenfeldes. "Als kombiniertes Team streben wir kurz bis mittelfristig eine Positionierung unter den Top-3 Sourcingberatern im deutschsprachigen Raum an", sind sich die beiden für das Thema IT-Management und Sourcing zuständigen Managing Partner Patrick Dinnes und Oliver Wagner einig. Vor dem Hintergrund der positiven Geschäftsentwicklung ist der Vorstand der plenum AG für das laufende Geschäftsjahr 2017 sehr optimistisch und strebt weiteres Personalwachstum in allen Einheiten an. "plenum ist in allen Belangen wieder gut aufgestellt und für unsere Kunden und Mitarbeiter gleichermaßen ein attraktives Unternehmen. Das ist das, was zählt", fasst der Sprecher des Vorstandes Ulf Wohlers die Ausgangslage für das Geschäftsjahr 2017 zusammen. *über die plenum AG:* Die plenum AG (ISIN DE000A161Z44) ist eine unabhängige, mittelständisch geprägte und von Partnern geführte Managementberatung. An der Seite ihrer Kunden begleitet und gestaltet plenum seit 30 Jahren komplexe, herausfordernde Veränderungsprojekte an der Nahtstelle von Business und IT. plenum versteht sich als umsetzungsstarker Beratungspartner mit ausgeprägter Strategiekompetenz. plenum besetzt die vier Schwerpunktthemen "Digitale Transformation", "Regulatorische Transformation", "IT-Management" und "Operational Excellence" und ist mit Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz im gesamten deutschsprachigen Raum vertreten. Kontakt: plenum AG Investor Relations The Squaire West 15, Am Flughafen 60549 Frankfurt am Main EMail: aktie@plenum.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: plenum AG Schlagwort(e): Unternehmen 2017-01-31 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: plenum AG THE SQUAIRE 15 - Am Flughafen 60549 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 (0)69-6435524-40 Fax: +49 (0)69-6435524-60 E-Mail: aktie@plenum.de Internet: www.plenum.de ISIN: DE000A161Z44 WKN: A161Z4 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart; Open Market in Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP-Media 540415 2017-01-31

