DGAP-Media / 2017-01-31 / 16:44 *Senvion gibt Rahmenvertrag über bis zu 216 MW in Portugal bekannt - Zusammenarbeit mit EDP Renewables unterstreicht Fortführung der Wachstumsstrategie* *Hamburg/Porto: *Senvion, ein führender Hersteller für Windenergieanlagen weltweit, hat die Unterzeichnung eines Rahmenvertrags mit EDP Renewables in Portugal über eine Gesamtkapazität von bis zu 216 Megawatt (MW) bekanntgegeben. Der bis Ende 2019 laufende Vertrag regelt die Lieferung von Senvion MM- und 3.XM-Windenergieanlagen sowie die Erbringung aller Wartungsleistungen über einen Zeitraum von fünf Jahren mit der Möglichkeit zur Verlängerung auf bis zu 20 Jahre. Vertragsgegenstand sind Senvion Turbinen der Serien MM92 und MM100 mit einer Nennleistung von 2,05 MW bzw. 2,0 MW, ferner die kürzlich einem Upgrade unterzogenen Anlagen 3.6M114 und 3.4M122 mit 3,6 MW bzw. 3,4 MW Nennleistung. Senvion zeigt mit diesen Turbinen, dass sein Produktportfolio für die unterschiedlichen Windverhältnisse in Portugal geeignet ist. Der Vertrag leistet einen wichtigen Beitrag zum Bemühen des Landes, die für 2020 geltenden Zielvorgaben für den Ausbau sauberer Energie in Europa zu erfüllen. Die Komponenten werden am Senvion Produktionsstandort in Zentralportugal gefertigt, womit das Unternehmen sein Bestreben um die Förderung des Local Content unterstreicht. Durch die Lieferung von Komponenten für den Export ebenso wie für den lokalen Markt baut Senvion seine wichtigen Fertigungsbetriebe weiter aus und unterstützt die Wertschöpfungskette in Portugal. Seit 2004 hat Senvion über 100 Millionen Euro in Fertigungsstätten in Portugal investiert. Heute beschäftigt Senvion in Portugal über 1.200 Mitarbeiter und stellt damit das Potenzial des Windenergiesektors zur Schaffung von Arbeitsplätzen im Land unter Beweis. *Jürgen Geissinger, CEO von Senvion, sagt: *"Wir freuen uns sehr über diesen Vertrag mit EDP Renewables, einem wichtigen globalen Akteur im Windenergiegeschäft. Besonders stolz sind wir darauf, dass Senvion als Lieferant für ein Großprojekt des Unternehmens in dessen Heimatland Portugal ausgewählt wurde. Senvion realisiert seit vielen Jahren strategische Investitionen in Portugal und dieser Vertrag belohnt uns nun für unsere langfristige Ausrichtung." *Olivier Perot, Managing Director von Senvion South West Europe, fügt hinzu:* "EDP-R ist ein äußerst erfahrender Kunde. Dieser Vertrag wie auch die kürzlich in Frankreich unterzeichnete Vereinbarung für das Projekt Flocques in der Normandie unterstreichen die Zuverlässigkeit und Wettbewerbsfähigkeit unserer Windenergieanlagen ebenso wie die Qualität unserer Serviceleistungen." *José Costa, Managing Director von Senvion Portugal, betont*: "Der Standort Portugal mit mehr als 1.200 Mitarbeitern in Weltklasse-Fabriken zur Rotorblattfertigung und Gondelmontage exportiert in nahezu alle Märkte, in denen Senvion Niederlassungen unterhält, und ist für Senvion zu einer echten Erfolgsgeschichte geworden. Dieser Vertrag stellt einen weiteren Meilenstein für diesen wichtigen Markt dar." *Über Senvion* Senvion ist ein global führender Hersteller von Windenergieanlagen im Onshore-und Offshore-Bereich. Das internationale Maschinenbauunternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Windenergieanlagen für nahezu jeden Standort -mit Nennleistungen von 2,0 bis 6,15 Megawatt und Rotordurchmessern von 82 bis 152 Metern. Darüber hinaus bietet Senvion seinen Kunden projektspezifische Lösungen in den Bereichen Turnkey, Service und Wartung, Transport und Installation sowie Fundamentplanung und -bau. Die rentablen und zuverlässigen Systeme werden im Senvion TechCenter in Osterrönfeld konstruiert und in den deutschen Werken in Husum (Nordfriesland), Trampe (Brandenburg) und Bremerhaven sowie in Portugal gefertigt. Mit rund 4.000 Mitarbeitern weltweit kann das Unternehmen auf die Erfahrungen aus der Fertigung und Installation von weltweit mehr als 6.600 Windenergieanlagen zurückgreifen. Die operative Tochtergesellschaft Senvion GmbH mit Hauptsitz in Hamburg ist mit Vertriebspartnern, Tochtergesellschaften und Beteiligungen in europäischen Auslandsmärkten wie Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Großbritannien, Schweden, Polen, Rumänien, Italien und Portugal, aber auch weltweit in den USA, China, Australien, Japan, Indien oder Kanada vertreten. 