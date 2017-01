Die Aktie von Novartis kann mit Gewinnen glänzen. Positiv aufgenommen wurde unter anderem, dass sich der Novartis-Chef Joe Jimenez am Dienstag mit dem US-Präsidenten Donald Trump im Weißen Haus trifft. Auch die Chefs anderer Pharma-Unternehmen werden daran teilnehmen. Zuletzt hatte Trump die Branche wegen der hohen Medikamentenpreise hart kritisiert. Am frühen Nachmittag waren nun aber bereits erste positive Stimmen aus dem Weißen Haus zu hören. Trump will wohl den Prozess der Medikamenten-Zulassung durch die amerikanische Zulassungsbehörde FDA beschleunigen.

