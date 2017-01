STEMCELL Technologies UK feierte vor Kurzem die Eröffnung ihrer Anlage in Cambridge. STEMCELL wurde von Dr. Allen Eaves gegründet. Das Unternehmen bietet Spezialreagenzien und Tools an, die die Forschung an Krebs- und anderen Erkrankungen sowie an Zelltherapie und regenerativer Medizin weltweit unterstützen. Cambridge ist im Bereich Stammzellforschung ein führender globaler Standort. Dadurch und durch die Nähe zu den Kunden von STEMCELL in Großbritannien und Europa bietet sich der Standort für weitere Investments durch das Unternehmen an.

STEMCELL übernahm vor Kurzem ein Gebäude im Cambridge Research Park mit nahezu 1.700 qm. STEMCELL hat jetzt bereits vorhandene Mitarbeiter in Großbritannien in der Anlage zusammengelegt. Bei voller Kapazität werden sich dort ein umfangreiches Forschungs- und Entwicklungsteam sowie Mitarbeiter in den Bereichen Verkauf, Marketing und sonstigen Support-Funktionen befinden.

Ein Hauptfokus der neuen Anlage wird sich auf ein dem neuesten Stand der Technik entsprechendes Ausbildungs- und Lehrlabor richten. STEMCELL bietet mehrere Standard- und maßgeschneiderte Schulungskurse und Workshops an, die derzeit in akademischen Laboreinrichtungen abgehalten werden, mit denen das Unternehmen zusammenarbeitet. Die mehrtägigen, interaktiven Kurse sind darauf ausgelegt, Forscher bei der Entwicklung ihrer Expertise bei von STEMCELL-Produkten unterstützten Protokollen und Techniken zu helfen. In Kürze werden mehrere dieser weltweit als hervorragend anerkannten Kurse in der neuen Anlage in Cambridge anboten, was den Zugang zu diesen Kursen für Forscher in Großbritannien und Europa vereinfacht.

Dr. Allen Eaves, CEO und President von STEMCELL Technologies, dazu:

"STEMCELL hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch das Angebot von Produkten und Dienstleistungen höchster Qualität zur Unterstützung von Wissenschaftlern bei ihren Forschungsarbeiten Fortschritte im wissenschaftlichen Bereich voranzutreiben. Über die Eröffnung unserer neuen Anlage in Cambridge, wozu unsere Forschungs- und Entwicklungslabors und unser Weiterbildungszentrum gehören, sind wir hocherfreut. STEMCELL konnte ein ausgezeichnetes Wachstum verbuchen. Diese neue Anlage wird uns bei der Unterstützung von Forschungen im Bereich der medizinischen Wissenschaften weltweit auf die nächste Stufe bringen. Außerdem werden sich für uns dadurch die Türen zu dem unglaublichen biomedizinischen Fachwissen in Großbritannien und Europa öffnen."

Über STEMCELL Technologies

Als ein Unternehmen von Wissenschaftlern, die Wissenschaftlern helfen, hat sich STEMCELL Technologies der Bereitstellung qualitativ hochwertiger Reagenzien, Tools und Dienstleistungen zur Unterstützung von biowissenschaftlichen Forschungen verschrieben. Wissenschaftler, die Forschungen in den Bereichen Stammzellen, Immunologie, Krebserkrankungen, regenerative Medizin und Zelltherapie durchführen, verlassen sich auf die Zellkulturmedien, Produkte für die Zellseparation, Instrumente, Zusatzreagenzien und wissenschaftlichen Dienstleistungen von STEMCELL. Forschern in aller Welt stehen mehr als 2.500 STEMCELL-Produkte zur Verfügung, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und dem Engagement des Unternehmens für Qualität basieren.

