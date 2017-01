von Maren Lohrer, Euro am Sonntag Mein VW Tiguan ist vom Abgasskandal betroffen. Müsste mein Rechtsschutzversicherer eigentlich die Deckung übernehmen, falls ich mich für eine Klage entscheide? €uro am Sonntag: Der VW-Abgasskandal beschäftigt inzwischen die Gerichte. Mögliche Fälle: Ein Autobesitzer will das Auto ...

Den vollständigen Artikel lesen ...