31.01.2017 Zugemailt von / gefunden bei: RHI (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Wechsel in der Leitung der Kommunikationsabteilung der RHI AG Randolf Fochler (57) wird per 01.02.2017 aus privaten Gründen die RHI AG im besten Einvernehmen mit unbestimmtem Ziel verlassen. Er leitete seit November 2013 die Abteilung Corporate Communications des an der Wiener Börse notierten Feuerfest Weltmarktführers und fungierte auch als Pressesprecher des Konzerns. Fochler war vor der RHI in der Geschäftsleitung der PR Agentur Scholdan & Company und davor viele Jahre Kommunikationschef des...

Den vollständigen Artikel lesen ...