LOS ANGELES (IT-Times) - Der Tesla- und SpaceX-Gründer Elon Musk hat mit einem Tweet die Welt zum Rätseln gebracht. Ihm zufolge will er einen Tunnel unter Los Angeles graben - auf eigene Faust. So beschwerte sich Musk auf Twitter über den zähen Verkehr in Los Angeles. Auf Twitter kündigte er nun frustriert...

Den vollständigen Artikel lesen ...