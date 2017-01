FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat seine zu Wochenbeginn erlittenen Verluste am Dienstag deutlich ausgeweitet. Angesichts des Höhenfluges des Euro fiel der deutsche Leitindex um 1,25 Prozent auf 11 535,31 Punkte, nachdem er bereits zu Wochenbeginn seiner jüngsten Rally Tribut gezollt und etwas mehr als 1 Prozent eingebüßt hatte. Eine starke Gemeinschaftswährung kann Exporte in Länder außerhalb der Europäischen Union verteuern. Auf Monatssicht ergab sich für das Börsenbarometer noch ein Plus von 0,47 Prozent.

Der MDax gab am Dienstag um 0,57 Prozent auf 22 465,86 Punkte nach. Der Technologie-Index TecDax verlor 0,81 Prozent auf 1830,64 Punkte.

TRUMP-BERATER TREIBT DEN EURO AN

Der deutsche Aktienmarkt litt zudem unter Kursverlusten an der tonangebenden Wall Street. Dort verunsichert die Politik des neuen Präsidenten Donald Trump weiterhin die Anleger. Hinzu kamen negative Konjunkturdaten und Unternehmensnachrichten.

Derweil sind laut Marktteilnehmern Aussagen eines Beraters von US-Präsident Donald Trump für den deutlichen Kurssprung des Euro verantwortlich. Handelsberater Peter Navarro warf Deutschland vor, den "stark unterbewerteten" Euro auszunutzen. Am Morgen hatte zudem der kräftige Inflationsanstieg in Spanien, Frankreich und der gesamten Eurozone im Januar überrascht.

DEUTSCHE BÖRSE AN DER DAX-SPITZE

Mit Blick auf den neuen US-Präsidenten hätten die Anleger bis vor kurzem nur die positiven Seiten seiner Politik gesehen, schrieb Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Nun aber wachse der weltweite und innenpolitische Widerstand gegen die jüngsten Beschlüsse der Trump-Regierung. Die Kritik entzündet sich insbesondere an der umstrittenen Einreisepolitik.

Unter den Einzelwerten ragten die Aktien der Deutschen Börse mit plus 1,67 Prozent an der Dax-Spitze heraus. Sie profitierten von einem Kommentar der französischen Investmentbank Exane BNP über künftige Börsenumsätze und dem zusätzlich erwarteten Aufwärtspotenzial, falls die Fusion mit der Londoner Börse durchgehe.

ADIDAS SCHLUSSLICHT IM DAX

Die Papiere der Deutschen Bank konnten ihre anfänglichen Gewinne nicht behaupten und schlossen gut 1 Prozent tiefer, nachdem sich das Marktumfeld am Nachmittag eingetrübt hatte. Das Finanzinstitut kann eine weitere juristische Baustelle weitgehend schließen. Börsianer sprachen von "Erleichterung unter den Anlegern", nachdem im russischen Geldwäsche-Skandal eine Einigung mit der New Yorker Finanzaufsicht erzielt wurde. Allerdings ist auch noch das US-Justizministerium eingeschaltet.

Unerwartet schlechte Geschäftszahlen des US-Konkurrenten Under Armour drückten die Aktien des deutschen Sportartikelherstellers Adidas ans Dax-Ende. Sie fielen um mehr als 3 Prozent.

SARTORIUS SACKEN AB

Die Anteilscheine von Symrise bildeten das Schlusslicht im MDax mit einem Minus von rund 2,5 Prozent. Die Jahresbilanz des Wettbewerbers Givaudan war schlechter als erwartet ausgefallen. Der schweizerische Aromen- und Duftstoffe-Hersteller enttäuschte laut Händlern insbesondere mit seiner Gewinnentwicklung.

Im TecDax weiteten die Aktien des Pharma- und Laborzulieferers Sartorius ihre Vortagesverluste um mehr als 5 Prozent aus, nachdem sie zwischenzeitlich sogar auf den tiefsten Stand seit Juli des Vorjahres abgesackt waren. Zu Wochenbeginn hatte das Unternehmen Bilanz gezogen und dabei vor allem mit dem Ausblick auf 2017 enttäuscht.

VERLUSTE AUCH IN EUROPA

Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone schloss mit minus 0,98 Prozent auf 3230,68 Punkte. Die Börsen in Paris und London gerieten weniger stark unter Druck. In New York büßte der Dow Jones Industrial knapp 1 Prozent ein.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,23 Prozent am Montag auf 0,22 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,03 Prozent auf 141,33 Punkte. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,20 Prozent auf 162,20 Punkte. Der Kurs des Euro legte zu und notierte zuletzt bei 1,0793 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,0755 (Montag: 1,0630) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9298 (0,9407) Euro./la/he

--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

AXC0240 2017-01-31/18:19