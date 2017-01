Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Nachdem die Trump-Euphorie die Börsen lange Zeit nach oben getragen hat, setzt nun langsam Ernüchterung ein. Der neue US-Präsident Donald Trump arbeitet Punkt für Punkt seine Wahl-Versprechen ab, und sorgt damit nicht nur für Freude. Für viele Marktteilnehmer ist es nur einen Frage der Zeit, wann er auf Twitter den Exportüberschuss von Deutschland thematisieren wird. Der Euro ist schon in den Fokus der neuen US-Politik gerückt. Der DAX schloss am Dienstag mit einem Minus von 1,3 Prozent bei 11.535 Punkten.

Kräftig nach oben ging es mit dem Euro, er legte auf knapp 1,08 Dollar zu. Der Auslöser waren Aussagen des Trade Advisers von Trump, der die Währung als "deutlich unterbewertet" bezeichnete. Der Leiter des von Trump berufenen National Trade Council, Peter Navarro, sagte gegenüber der "Financial Times", der Euro sei eine Art "implizite D-Mark", dessen niedrige Bewertung Deutschland einen Vorteil gegenüber seinen Handelspartnern verschaffe. Zudem sieht Navarro in Deutschland eine der Haupthürden, um zu neuen Handelsverträgen zwischen der EU und den USA zu kommen.

Adidas leidet unter schwachen Zahlen des US-Wettbewerbers

Der Sportbekleidungshersteller Under Armour lieferte gleich drei schlechte Nachrichten, die Aktie brach an der Wall Street um 25 Prozent ein. Der Adidas-Wettbewerber hat beim Gewinn die Erwartungen verfehlt, einen schwachen Ausblick geliefert und der Finanzvorstand nimmt seinen Hut. Adidas wurden in Sippenhaft genommen und gaben um 3,2 Prozent nach.

Symrise litten unter den schwachen Geschäftszahlen des Wettbewerbers Givaudan und schlossen 2,6 Prozent im Minus. Die Immobiliengesellschaft TLG hat das Kapital um 6,7 Millionen Aktien zu je 17,20 Euro je Aktie aufgestockt. Händler lobten die gute Aufnahme der Aktien durch Investoren, der Kursabschlag hielt sich mit 1,4 Prozent in Grenzen. Deutsche Börse stiegen dagegen um 1,7 Prozent, gestützt von einer Hochstufung auf "Outperform" durch Exane BNP Paribas.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 91,8 (Vortag: 77,5) Millionen Aktien im Wert von rund 3,66 (Vortag: 2,95) Milliarden Euro. Es gab 3 Kursgewinner und 27 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.535,31 -1,25% +0,47% DAX-Future 11.554,50 -1,02% +0,96% XDAX 11.553,62 -1,31% +0,93% MDAX 22.465,86 -0,57% +1,25% TecDAX 1.830,64 -0,81% +1,04% SDAX 9.742,61 -0,49% +2,34% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,21 33 ===

