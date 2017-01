STUTTGART (dpa-AFX) - Künftige Roboterwagen von Mercedes sollen auch beim Fahrdienst-Vermittler Uber unterwegs sein. Der Autobauer Daimler und Uber gaben am Dienstag eine entsprechende Absichtserklärung bekannt. Angaben zu Details und einem möglichem Zeitraum gab es nicht.

Bislang fertigt Daimler zwar Autos mit weitreichenden Fahrerassistenzsystemen, die teilautonomes Fahren ermöglichen. Komplett selbstfahrende Autos sind aber noch Zukunftsmusik. Erst nach 2020 geht man in der Branche davon aus, dass Autos ohne Eingriffe des Fahrer fahren können.

Uber erprobt bereits seit dem Spätsommer Roboterwagen-Fahrten mit Passagieren an Bord in der US-Stadt Pittsburgh. Die Autos stammen von den Herstellern Volvo und Ford , allerdings ist immer ein Fahrer an Bord. Uber stattet diese Wagen mit Roboterwagen-Software aus eigener Entwicklung aus. Daimler arbeitet schont seit langem am Technologie für autonomes Fahren.

Daimler-Chef Dieter Zetsche hatte bereits im vergangenen Juni bei einem gemeinsamen Auftritt mit Uber-Mitgründer Travis Kalanick bei einer Internet-Konferenz in Berlin gesagt, er könne sich Kooperationen mit dem Fahrdienst-Vermittler vorstellen./ang/DP/she

