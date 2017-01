Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Dienstagshandel im Minus beschlossen. Eine Gegenbewegung zu den Verlusten vom Montag sorgte beim Leitindex SMI am Morgen zunächst für Gewinne, die jedoch bis am Mittag wieder zunichte gemacht wurden. Insbesondere die Pharmatitel sorgten dann am Nachmittag für Abgaben. Aussagen von Trump zu Medikamentenpreisen bei einem Treffen mit Managern grosser Pharmafirmen sorgten für eine gewisse Nervosität. Auch die allgemeine Stimmung leide unter Befürchtungen um mögliche weitere disruptive Entscheidungen der neuen US-Regierung, hiess es am Markt. Zudem herrsche eine abwartende Stimmung im Vorfeld des US-Zinsentscheids.

Der Einreisestopp der US-Administration für Bürger aus sieben Ländern mit vorwiegend muslimischer Bevölkerung habe an den Börsen zu Verunsicherung geführt, hiess es am Markt. Kurswechsel in Bezug auf das Atomabkommen mit Iran, den Russland-Sanktionen oder den Handelsbeziehungen zu China werden als weitere potenzielle Auslöser für Turbulenzen gesehen. Konjunkturseitig kamen aus den USA mit einer eingetrübten Verbraucherstimmung und einem nachgebenden Einkaufsmanagerindex Chicago auch keine Unterstützung.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,35% tiefer bei 8'310,69 Punkten. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gab 0,58% auf 1'322,17 Zähler ab und der breite Swiss Performance ...

