FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Dienstag nach anfänglichen Verlusten deutlich zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am späten Nachmittag um 0,21 Prozent auf 162,22 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 0,43 Prozent.

Der Anleihemarkt profitierte von der wachsenden Verunsicherung die durch Aussagen aus der Regierung von US-Präsident Donald Trump ausgelöst wurden. Der Berater des US-Präsidenten für handelspolitische Fragen, Peter Navarro, hatte den Euro als "grob unterbewertet" bezeichnet. Deutschland erschleiche sich dadurch "unfaire Handelsvorteile". An den Märkten wächst die Furcht vor einer protektionistischeren Handelspolitik, die Anleger in die als sicher geltenden Staatsanleihen treibe.

Zudem enttäuschten US-Konjunkturdaten. So war das vom Conference Board erhobene Verbrauchervertrauen im Januar überraschend deutlich gesunken. Auch der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago war im Januar überraschend gefallen.

Am Vormittag hatten die Anleihekurse noch nachgegeben. Die Verbraucherpreise in der Eurozone waren so stark wie seit Februar 2013 nicht mehr gestiegen. Sie legten um 1,8 Prozent zum entsprechenden Vorjahresmonat zu. Befördert worden war die Preisentwicklung vor allem durch steigende Lebensmittel- und Energiepreise./jsl/jkr/he

