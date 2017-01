NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street setzt am Dienstag ihre Abwärtstendenz des Vortages fort. Weiter bestimmen die Entwicklungen im Weißen Haus und die Weisungen des neuen US-Präsidenten Donald Trump das Marktgeschehen. Nachdem am Vortag das Einwanderungsdekret von Trump die Investoren verschreckt hatte, lässt nun eine Personalie aufhorchen. So hat Trump die kommissarische Justizministerin Sally Yates entlassen, nachdem diese sich gegen die neuen Bestimmungen gestellt hatte. Dazu kommen einige Konjunkturdaten, die nicht in allen Punkten überzeugten.

Der Dow-Jones-Index baut gegen Mittag (Ortszeit New York) seine Verluste aus und verliert 0,8 Prozent auf 19.816 Punkte. Der S&P-500 reduziert sich um 0,5 Prozent und der Nasdaq-Composite gibt um 0,6 Prozent nach. Händler sprechen von einer steigenden Verunsicherung am Markt wegen Trumps Vorgehen. Die Entlassung von Yates "gießt weiteres Öl ins Feuer", sagt ein Teilnehmer.

Zudem sind die Blicke auf die US-Notenbank gerichtet, die am Dienstag ihre zweitägige Sitzung beginnt. Es wird aber mehrheitlich mit keiner Zinsanhebung gerechnet. Bis zur Bekanntgabe der Entscheidung am Mittwochabend müssen die Märkte aber noch eine Reihe von US-Konjunkturdaten verarbeiten. Die Arbeitskosten sind im vierten Quartal 2016 spürbar gestiegen, jedoch nicht ganz so stark wie erwartet. Der Index der Einkaufsmanager für die Region Chicago ist im Januar überraschend zurückgefallen statt gestiegen. Der Index des Verbrauchervertrauens zeugte davon, dass sich die Stimmung der US-Konsumenten im laufenden Monat etwas stärker als erwartet eingetrübt hat.

Daneben nimmt die US-Berichtssaison weiter Fahrt auf. Vorbörslich gab unter anderem der Pharmakonzern Pfizer Zahlen bekannt. Dabei verfehlte der Gewinn im vierten Quartal die Erwartung der Analysten. Hier belasteten Kosten für die Einstellung der Entwicklung eines Arzneimittels. Der Umsatz sank wegen ungünstiger Wechselkurseffekte und einer geringeren Zahl von Verkaufstagen um 3 Prozent auf 13,6 Milliarden Dollar. Die Aktie steigt jedoch nach anfänglichen Verlusten um 0,4 Prozent. Das dürfte Präsident Trump zu verdanken sein, der bei einem Treffen mit Pharma-CEOs zwar auf Medikamentenpreissenkungen beharrte, der Branche aber gleichzeitig vereinfachte Zulassungsverfahren für neue Medikamente in Aussicht stellte. Trumps Aussagen stützen auch andere Aktien der Pharma- und Biotechbranche.

Der US-Sportartikelhersteller Under Armour hat im vierten Quartal sowohl gewinn- wie auch umsatzseitig enttäuscht. Auch der Ausblick verfehlt die Markterwartungen deutlich, und der CFO des Adidas-Konkurrenten verlässt das Unternehmen. Die Aktie bricht um fast 25 Prozent ein.

Der Mobilfunkanbieter Sprint hat im dritten Quartal weitere Fortschritte erzielt. Die Kundengewinne übertrafen erneut jene von AT&T und Verizon. Allerdings wurden die Erwartungen an das Ergebnis verfehlt. Die Aktie gewinnt dennoch 5 Prozent. Sprint-CEO Marcelo Claure wies darauf hin, dass sein Unternehmen weniger aggressiv auf Preisnachlässe setze als die Konkurrenz und keine subventionierten Mobiltelefone anbiete. Er führe dieses Unternehmen, um Gewinne zu erzielen, nicht um den Wettbewerb um die geringste Abwanderungsrate zu gewinnen, so Claure. Nach Handelsende folgen noch Apple und Advanced Micro Devices (AMD).

Exxon Mobil musste im vierten Quartal wegen einer milliardenschweren Abschreibung einen massiven Gewinneinbruch verkraften. Der Umsatz legte dagegen nach acht Quartalen mit rückläufigen Erlösen erstmals wieder zu. Die Aktie sinkt um 1,1 Prozent.

Sichere Häfen Gold und Anleihen wieder gesucht

Die steigende Unsicherheit um die Trump-Politik verschafft den "sicheren Häfen" Gold und Anleihen Zulauf. "Der Goldpreis steht ganz im Zeichen der Donald-Trump-Show", so Analyst David Govett von Marex Spectron. Daneben seien die Blicke auch auf die Entscheidung der US-Notenbank gerichtet. Dazu komme am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht für Januar. Der Goldpreis erhöht sich um 1,4 Prozent auf 1.213 Dollar. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fällt um 5 Basispunkte auf 2,44 Prozent.

Am Devisenmarkt macht der Euro einen Satz nach oben und steigt in der Spitze bis auf 1,0812 Dollar. Grund sind Aussagen des Trade Advisers von US-Präsident Trump, der die Währung als "deutlich unterbewertet" bezeichnet hat. Der Leiter des von Trump berufenen National Trade Council, Peter Navarro, sagte der "Financial Times", dass Deutschland durch die niedrige Bewertung der Währung die USA und die EU ausnutze. Zudem sieht Navarro in Deutschland eine der Haupthürden, um zu neuen Handelsverträgen zwischen der EU und den USA zu kommen. Aktuell notiert der Euro knapp unter 1,08 Dollar.

Die Ölpreise erholen sich nach den jüngsten Abgaben. Mit Blick auf die Umsetzung der beschlossenen Opec-Förderkürzungen stehen die wöchentlichen US-Lagerdaten am Mittwoch im Fokus. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI legt um 1,4 Prozent auf 53,37 Dollar zu, für die europäische Referenzsorte Brent geht es um 1,1 Prozent auf 55,86 Dollar nach oben. Der Preisunterschied zwischen WTI und Brent ist auf dem höchsten Niveau seit Dezember 2015, merkt die Commerzbank an. "Während Brent von den Opec-Beschlüssen profitiert, leidet WTI unter der wieder steigenden US-Produktion", heißt es von den Analysten.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 19.815,83 -0,78 -155,30 0,27 S&P-500 2.269,20 -0,51 -11,70 1,36 Nasdaq-Comp. 5.578,07 -0,63 -35,64 3,62 Nasdaq-100 5.088,27 -0,80 -41,06 4,62 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,20 -1,6 1,21 -0,6 5 Jahre 1,90 -5,1 1,95 -2,6 7 Jahre 2,23 -5,7 2,29 -1,5 10 Jahre 2,44 -4,9 2,49 -0,6 30 Jahre 3,05 -3,0 3,08 -1,9 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:11 Mo, 17:13 % YTD EUR/USD 1,0793 0,0% 1,0793 1,0688 +2,6% EUR/JPY 121,6391 0,0% 121,6391 121,72 -1,7% EUR/CHF 1,0673 0,0% 1,0673 1,0660 -0,4% EUR/GBP 0,8576 +0,12% 0,8576 1,1698 +0,6% USD/JPY 112,73 0,0% 112,73 113,89 -3,6% GBP/USD 1,2584 0,0% 1,2584 1,2504 +2,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,37 52,63 +1,4% 0,74 -2,4% Brent/ICE 55,86 55,23 +1,1% 0,63 -1,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.212,75 1.195,46 +1,4% +17,29 +5,3% Silber (Spot) 17,52 17,12 +2,3% +0,40 +10,0% Platin (Spot) 992,25 989,00 +0,3% +3,25 +9,8% Kupfer-Future 2,73 2,66 +2,7% +0,07 +8,8% ===

