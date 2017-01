Frankfurt (ots) - Trumps Einreiseverbot für Bürger aus sieben muslimischen Ländern gilt auch für Doppelstaatler, allein in Deutschland sind davon Zehntausende betroffen. Keinem von ihnen wäre mit einem deutschen Einreiseverbot für Trump geholfen. Hilfreich wäre aber eine Geste der Solidarität: So lange Landsleute mit Doppelpass nicht in die USA einreisen dürfen, sollte nach Möglichkeit kein Deutscher die USA besuchen. Solange das Land von einem Taliban regiert wird, der Rassismus zum Staatsziel und Deutsche mit Doppelpass zu potenziellen Staatsfeinden erklärt, sind die USA kein Reiseziel.



