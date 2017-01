Cmed, ein innovatives technologiebasiertes Auftragsforschungsinstitut, kündigte heute die Teilnahme an der Konferenz "Dpharm Europe: Disruptive Innovations to Advance Clinical Trials" (8. bis 9. Februar 2017, London) an. Dort wird Cmed sein Produkt encapsia™ präsentieren, ein cloudbasiertes Programmpaket einer neuen Generation für klinische Daten. Graham Belgrave, Chief Operations Officer von Cmed, wird encapsia™ im Rahmen der Veranstaltung "Innovative Sources Solutions: Quickfire Disruptors" am 8. Februar von 16:30 Uhr bis 17:00 Uhr vorstellen und aufzeigen, wie klinische Studien mithilfe eines neuen, absolut flexiblen und nahtlosen Konzepts vereinfacht und optimiert werden können.

encapsia™ ist ab sofort auf dem Markt erhältlich und läutet ein neues Zeitalter für klinische Studien ein. Denn angesichts der immer größeren Komplexität und der steigenden Kosten klinischer Studien stellt das Paket eine dringend benötigte Lösung dar. encapsia™ bietet in einem umfassenden Programmpaket neue, bessere Möglichkeiten zum Erfassen, Abfragen, Bereinigen, Visualisieren und Analysieren von klinischen Daten in Echtzeit. Mit diesem Produkt ist Cmed in der Lage, die Durchführung klinischer Studien entscheidend zu verbessern sowie Zeit- und Kosteneinsparungen zu realisieren.

Im Rahmen der Konferenz wird Cmed an Stand 2 einige der spannenden Möglichkeiten von encapsia™ zur Effizienzsteigerung klinischer Studien demonstrieren, die dadurch rascher und kostengünstiger durchgeführt werden können. encapsia™ ist mit anderen Systemen der "letzten Generation" nicht vergleichbar. Das Produkt bietet verschiedene integrierte Methoden der Datenerfassung, wie etwa mobile eSource, Multimedia-Erfassung per iPad sowie web eDC über eine innovative, schnelle Benutzeroberfläche. Leistungsstarke, konfigurierbare Visualisierungen liefern in Echtzeit praktisch verwertbare Erkenntnisse und sofortige Analysedaten über Studien, sodass etwaige Probleme und Trends auf einfache, schnelle Weise erkannt und analysiert werden können.

Die Konferenzteilnehmer werden auch Gelegenheit haben, sich über das gesamte Leistungsangebot von Cmed zu informieren, das vom Komplettservice bis hin zu eigenständigen Lösungen und funktionellen Dienstleistungen wie etwa Biometrie reicht. Zudem können sie sich über die umfangreichen Erfahrungen des Unternehmens informieren, die es bei der Realisierung von Innovationen im Bereich der Planung und Durchführung komplexer, anspruchsvoller klinischer Studien vorweisen kann.

Wenn Sie einen Termin für ein Gespräch mit Mitgliedern des Cmed-Teams auf der Dpharm Europe vereinbaren möchten, wenden Sie sich bitte per E-Mail unter der folgenden Adresse an Louise Holliday, Director of Business Development: lholliday@cmedresearch.com.

Über Cmed

Cmed ist ein innovatives, technologiebasiertes Full-Service-Auftragsforschungsinstitut. Cmed verbindet erfahrene Fachkräfte mit der passenden Technologie. Das Unternehmen bietet seinen Kunden freundlichen, proaktiven Service und stellt diesen mithilfe innovativer Software und Prozesse für die Erfassung, Verwaltung und das Reporting klinischer Daten bereit. encapsia™, das Cmed Programmpaket einer neuen Generation für klinische Daten, optimiert die die Erfassung, Verwaltung und das Reporting klinischer Daten und ermöglicht den Kunden auf diese Weise Zeit- und Kosteneinsparungen. Klinische Daten können flexibel per eSource, Multimedia und web eDC erfasst werden. Sie werden in Form von visuellen Darstellungen in Echtzeit angezeigt, bieten Analyseergebnisse in Echtzeit und ermöglichen es, innerhalb des Programmpakets per Audit-Trail protokollierte Maßnahmen anzustoßen. Das Produkt entspricht uneingeschränkt den aufsichtsrechtlichen Vorgaben und gestattet die Integration in vorhandene Systeme. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.cmedresearch.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170131006117/de/

Contacts:

Cmed Clinical Services

Anna Forster

aforster@cmedresearch.com

Tel. +44(0)1403-755050