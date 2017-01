Die Main-Metropole, Dublin und New York entwickeln sich zu den populärsten Alternativen zu London, wenn Investmentbanken im Zuge des Brexit den Rückzug von der Insel antreten werden. Die Umzugspläne der Banken.

Es ist ein Dilemma, das seine Chefs in den nächsten Monaten lösen müssen: "Es gibt eine Reihe rein rationaler Argumente, die für einen Umzug nach Frankfurt sprechen", sagt ein Londoner Banker, der für ein ausländisches Geldhaus arbeitet, "aber ein großes emotionales, das dagegen spricht: die meisten Kollegen wolle da partout nicht hin." Alternativen wie Dublin wären ihnen wohl lieber, unter anderem wegen der Sprache und der Nähe zu London.

Egal, wie die Entscheidung in diesem Fall ausgehen wird - beide Städte entwickeln sich zu den populärsten Alternativen für internationale Investmentbanken, die sich auf die Folgen des britischen EU-Austritts vorbereiten. Die Pläne werden konkreter, seitdem Großbritanniens Premierministerin Theresa May deutlich gemacht hat, wie sich sie den Brexit vorstellt: Sie will einen klaren Bruch mit der EU. Das Land soll auch dem Europäischen Binnenmarkt und der Zollunion den Rücken kehren.

Um dennoch den Zugang zur EU und den Kunden dort zu behalten, müssen Banken, die derzeit vor allem von London aus agieren, ihre Präsenz in einem der verbliebenen 27 EU-Länder ausbauen. Je nachdem, wie die Scheidungsgespräche zwischen London und Brüssel verlaufen, ließe sich das unter Umständen noch vermeiden oder auf ein Minimum begrenzen, doch darauf wollen sich die Institute nicht verlassen. Sie forcieren daher ihre Umzugspläne, um für den schlimmsten Fall vorbereitet zu sein. Zu diesen Plänen gehört auch eine Verlagerung von Jobs in die Zentralen, etwa nach New York, um dort Aufgaben zu bündeln und einen Ausgleich für die voraussichtlich höheren Kosten in Europa zu schaffen, wenn London nicht mehr die Heimat der Europa-Zentralen sein kann. Der britische Lobbyverband der Finanzbranche CityUK schätzt, dass dies bis zu 35 000 Jobs auf der Insel kosten könnte.

Eine Übersicht über den Stand der Pläne bei den verschiedenen Banken und was ihre Chefs bisher über die Alternativen zu London gesagt haben:

Goldman Sachs

Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...