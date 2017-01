Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Bayern will Forderung nach Bundeswehr im Inland in den Bundesrat einbringen

Das CSU-regierte Bayern will mit Hilfe des Bundesrats Einsätze der Bundeswehr zur Terrorabwehr auch im Inland ermöglichen. Im Anschluss an eine Kabinettssitzung kündigte Staatskanzleichef Marcel Huber (CSU) am Dienstag in München dazu einen entsprechenden Entschließungsantrag für die Länderkammer an. Der Bund müsse "umgehend" eine Grundgesetzänderung vornehmen, forderte der Minister.

Netzbetreiber: Süddeutschland wird bis 2030 riesiger Stromimporteur

Der Süden Deutschlands mit seiner starken Industrie wird im Jahr 2030 massiv Strom aus dem Ausland importieren müssen. Zu diesem Ergebnis kommen die vier Übertragungsnetzbetreiber in einer Simulationsrechnung zum Netzentwicklungsplan. Demnach wird der Süden in rund anderthalb Jahrzehnten zwischen einem Viertel und der Hälfte seines Strombedarfs aus anderen Teilen der Republik und dem Ausland beziehen müssen.

Tusk kritisiert Trump und ruft Europa vor Gipfel zur Einheit auf

EU-Ratspräsident Donald Tusk hat die Europäische Union vor dem Gipfeltreffen auf Malta angesichts globaler Verunsicherung und Krise zur Geschlossenheit aufgerufen. In Zeiten von Chinas expansiver werdenden Außenpolitik, der aggressiven Politik Russlands, des Terrors im Nahen Osten und den "besorgniserregenden Äußerungen der neuen US-Regierung" gelte es mehr denn je zusammenzuhalten. "Nur zusammen können wir vollständig unabhängig sein", schrieb Trump an die EU-Staats- und Regierungschefs in einem Brief.

Merkel kontert Kritik von Trump-Berater an Europolitik aus

Kanzlerin Angela Merkel hat die Kritik der neuen US-Administration an der deutschen Währungspolitik abprallen lassen. Sie könne und wolle an der bestehenden Situation nichts ändern, sagte die CDU-Vorsitzende am Dienstag bei einem Besuch in Stockholm. Merkel verwies dabei auf die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank.

Merkel und Löfven bekräftigen Kritik an Trump

Deutschland und Schweden haben sich gemeinsam gegen die von US-Präsident Donald Trump verordnete Einreisepolitik ausgesprochen. "Es ist wirklich zutiefst beunruhigend und zutiefst bedauerlich, dass die Vereinigten Staaten von Amerika sowohl für Flüchtlinge als auch für andere Menschen die Einreise aus sieben Ländern in die USA zu stoppen", sagte der schwedische Ministerpräsident Stefan Löfven am Dienstag beim Besuch von Kanzlerin Angela Merkel in Stockholm.

Merkel will Schiedsgerichts-Urteil zu Vattenfall-Klage abwarten

Vor dem Hintergrund des deutschen Atomausstiegs drängt die Bundesregierung den Energiekonzern Vattenfall nicht auf Rücknahme seiner Milliarden-Klage vor dem internationalen Schiedsgericht ICSID in Washington. Die Klage sei anhängig und man müsse das Urteil jetzt abwarten, sagte Kanzlerin Angela Merkel am Dienstag bei ihrem Besuch in Stockholm. Vattenfall fordert infolge des schnellen Atomausstiegs in Deutschland von der Bundesregierung 4,7 Milliarden Euro Schadenersatz.

HDP-Sprecher in der Türkei festgenommen

Zwei weitere Abgeordnete der prokurdischen Demokratischen Partei der Völker (HDP) sind in der Türkei festgenommen worden. Der Parteisprecher Ayhan Bilgen und die Rechtsexpertin der Oppositionspartei, Meral Danis Bestas, wurden am Dienstag unter dem Vorwurf der "Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terrororganisation" inhaftiert, wie die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete. Die HDP ist ein entschiedener Gegner des von Präsident Recep Tayyip Erdogan angestrebten Präsidialsystems.

Tourismus-Einnahmen in der Türkei stark eingebrochen

Infolge der Instabilität und Unsicherheit in der Türkei sind die Einnahmen der Tourismusindustrie 2016 stark eingebrochen. Im vergangenen Jahr, das durch eine Reihe von Anschlägen und den versuchten Militärputsch vom 15. Juli geprägt war, gingen die Einnahmen im Tourismussektor um 29,7 Prozent auf 22 Milliarden Dollar (20,6 Milliarden Euro) zurück, wie die türkische Statistikbehörde Tuik am Dienstag mitteilte. Im Vorjahr hatten die Einnahmen noch bei 31 Milliarden Dollar gelegen.

Britisches Parlament setzt wegen Petition Debatte über Staatsbesuch von Trump an

Kritiker von Donald Trump haben mit einer Petition gegen den geplanten Staatsbesuch des neuen US-Präsidenten in Großbritannien eine Parlamentsdebatte erzwungen. Die Debatte über die Petition finde am 20. Februar in London statt, teilte das Parlament am Dienstag auf seiner Eingabeseite mit. Etwa 1,6 Millionen Menschen hatten die Petition unterzeichnet. Das britische Parlament ist verpflichtet, eine Debatte über Eingaben anzusetzen, wenn diese mehr als 100.000 Unterzeichner finden.

Britisches Unterhaus nimmt Debatte über Brexit-Antrag auf

Das britische Unterhaus debattiert seit Dienstag über einen Gesetzentwurf der Regierung zum EU-Austritt. Den Abgeordneten liegt ein Entwurf vor, mit dem sie der Regierung förmlich die Erlaubnis erteilen, die Austrittsverhandlungen mit der Europäischen Union aufzunehmen. Das abschließende Votum über die Vorlage soll kommende Woche erfolgen, eine Mehrheit dafür steht außer Frage.

Affäre um französischen Präsidentschaftskandidaten Fillon weitet sich aus

Die Affäre um den konservativen französischen Präsidentschaftskandidaten Francois Fillon weitet sich aus. Die Satire- und Investigativzeitung "Canard Enchaine" berichtet am Mittwoch in ihrer neuen Ausgabe, seine Frau habe deutlich mehr Geld verdient als bisher bekannt, ohne dafür gearbeitet zu haben.

Stimmung der US-Verbraucher eingetrübt

Die Stimmung unter den US-Verbrauchern hat sich im Januar eingetrübt. Wie das Forschungsinstitut Conference Board berichtete, fiel der Index des Verbrauchervertrauens auf 111,8 Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Stand von 112,0 prognostiziert. Für den Vormonat war zunächst ein Wert von 113,7 ausgewiesen worden, der nun auf 113,3 korrigiert wurde.

Chicagoer Einkaufsmanagerindex fällt im Januar zurück

Die Stimmung der Einkaufsmanager aus dem Großraum Chicago hat sich im Januar spürbar eingetrübt. Der Indikator fiel auf 50,3 Punkte, wie die Vereinigung der Chicagoer Einkaufsmanager mitteilte. Das ist der niedrigste Stand seit Mai 2016. Im Dezember stand der Index bei 53,9 Punkten. Volkswirte hatten einen Wert von 55,0 Punkten erwartet.

US-Arbeitskosten steigen im vierten Quartal

Die Arbeitskosten in den USA sind im vierten Quartal 2016 spürbar gestiegen. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, kletterten die Arbeitskosten um 0,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal, während Volkswirte eine Zunahme um 0,6 Prozent vorhergesagt hatten. Im dritten Quartal hatte der Anstieg 0,6 Prozent betragen.

+++ Konjunkturdaten

*DJ Kanada Nov BIP +0,4% gg Okt

*DJ Kanada Okt BIP revidiert auf -0,2% von -0,3%

