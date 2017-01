FRANKFURT (Dow Jones)--Der Medienkonzern RTL verzichtet auf eine Komplettübernahme seiner Tochter Broadband TV. Das Management habe entschieden, die Kaufoption für die ausstehenden 49 Prozent an dem in Kanada ansässigen Multi-Channel-Netzwerk nicht auszuüben, teilte die RTL Group mit. Stattdessen sollen nun gemeinsam mit den Minderheitsaktionären die "strategischen Optionen" für Broadband TV ausgelotet werden.

Ein RTL-Sprecher erklärte auf Anfrage, man strebe an, den Prozess bis Ende des Jahres abzuschließen. Mandatiert werden soll die Investmentboutique Liontree.

Die Bertelsmann-Tochter RTL hatte im Juni 2013 eine Mehrheitsbeteiligung in Höhe von 51 Prozent an Broadband TV erworben. Broadband TV verwaltet nach Angaben aus dem Herbst mehr als 95.000 Kanäle auf Videoportalen wie Youtube. In den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres generierte der Anbieter 144,4 Milliarden Videoabrufe.

