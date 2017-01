Das Parlament muss die Regierung ermächtigen, in Brüssel den Antrag auf einen EU-Austritt zu stellen. An der Entscheidung über den Brexit selbst wird in der Debatte nicht gerüttelt. Einige hadern aber mit ihrem Schicksal.

Die britische Regierung hat das Parlament gebeten, den Weg für den Brexit-Antrag freizumachen. Die Entscheidung über einen Austritt aus der Europäischen Union hätten die Wähler bereits beim Referendum im vergangenen Juni getroffen, sagte Brexit-Minister David Davis am Dienstag. Jetzt gelte es nur noch das Gesetz dafür zu billigen. Dutzende Abgeordnete der Regierung, aber auch der Opposition erklärten, sie würden das Gesetz nicht blockieren.

Premierministerin Theresa May will bis Ende März den offiziellen Brexit-Antrag einreichen. Auf diesen folgen dann zweijährige Austrittsverhandlungen mit Brüssel. Das Oberste Gericht Großbritanniens entschied vergangene Woche aber, dass dafür aber erst noch das Parlament befragt werden muss. Rasch wurde deshalb ein Gesetzentwurf vorbereitet, der nun den Abgeordneten ...

