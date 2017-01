Mannheimer Morgen über die Inflation und die Politik der EZB Überschrift: Immer bedrohlicher So langsam gehen Mario Draghi, dem Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB), die Argumente aus für die Beibehaltung von Mini-Zinsen und lockerer Geldpolitik mit dem Kauf von Staatsanleihen im hohen zweistelligen Milliardenbereich. Durch die niedrigen Zinsen, unter denen deutsche Sparer und Inhaber von Lebensversicherungen immer stärker leiden, will Draghi die Inflationsrate auf die von der EZB als Idealwert angestrebten zwei Prozent hieven. Das hat er mehrfach angekündigt. Mit 1,8 Prozent ist der Wert jetzt fast erreicht, die Kennzahl weist die höchste Zuwachsrate seit drei Jahren auf. Doch Draghi denkt anscheinend gar nicht daran, die Zinsen zu erhöhen oder von seiner lockeren Geldpolitik abzurücken. Die Wirtschaft brauche noch ein erhebliches Ausmaß geldpolitischer Unterstützung, sagte er dieser Tage. Denn in der Euro-Zone werde das Wachstum durch fehlende Strukturreformen gebremst. Gemeint sind offenbar die üblichen Verdächtigen von Italien über Frankreich bis Griechenland. Günstige Schulden Doch Strukturreformen werden durch den Kauf von Staatsanleihen durch die EZB eher verzögert denn beschleunigt. Warum soll sich eine Regierung schmerzhaften Reformen verschreiben, die Wettbewerbsfähigkeit voranbringen, damit Wachstum erzeugen und höhere Steuern einnehmen, wenn es günstiger ist, sich über immer höhere Schulden durch die Ausgabe von Staatsanleihen zu finanzieren, welche die EZB dann aufkauft? Für die Sparer indes wird Draghis Politik immer bedrohlicher. Je länger und stärker die Inflationsrate bei unverändert niedrigen Zinsen steigt, umso stärker werden die Guthaben real entwertet. Und das kann noch eine Weile so weitergehen. Draghis Amtszeit endet erst 2019. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Dr. Kai von Schilling - Geschäftsführer Markt Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

(END) Dow Jones Newswires

January 31, 2017 13:53 ET (18:53 GMT)