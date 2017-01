Chiltern, ein weltweit führendes Auftragsforschungsinstitut (CRO, contract research organization), hat die Eröffnung seines neuen Prozess- und Technologiezentrums im indischen Bangalore angekündigt. Die neue Niederlassung ist ein direktes Ergebnis des fortgesetzten Erfolgs des Unternehmens und wird der Notwendigkeit gerecht, seine globalen Datenfähigkeiten zu verbessern.

"Wir glauben, dass wir eines der besten Teams in der Branche zusammengestellt haben", sagte Mark Penniston, Executive Vice President für klinische Analysen und Geschäftsführer (General Manager) bei Chiltern. "Wir brauchen diese Einrichtung, um mit unserem anhaltenden Wachstum Schritt zu halten, und eine Niederlassung im Herzen der Stadt bietet unseren branchenführenden Mitarbeitern kürzere Pendelzeiten und eine bessere Lebensqualität."

Die erste Chiltern-Niederlassung in Indien wurde vor mehr als einem Jahrzehnt mit fünf Programmierern eröffnet. Insgesamt können die Niederlassungen des Unternehmens in Indien mehr als 600 Mitarbeiter beschäftigen und Chiltern erhebliche Kapazitäten bieten, um seine Geschäftstätigkeiten ganz nach Bedarf vorantreiben.

Das Prozess- und Technologiezentrum in Indien erhöht auch Chilterns bestehende, globale 24-Stunden-Präsenz, da es Daten-Teams in Zeitzonen auf der ganzen Welt positioniert. Chilterns Prozess- und Technologie-Teams rund um den Globus, einschließlich Mittel- und Osteuropa, Lateinamerika und Asien mit mehr als 1.600 Datenexperten für Analytik, risikobasierte Optimierung, Biometrie und Pharmakovigilanz - verbessern kontinuierlich die Datenqualität und -geschwindigkeit und senken die Kosten für Kunden überall.

Über Chiltern

Chiltern, ein global tätiges Auftragsforschungsinstitut, ist der führende Anbieter von klinischen Diensten und Lösungen für verschiedene Fachbereiche und Vertriebsmodelle für die Biopharma- und Medizintechnikbranche. Die über 4300 Angestellten von Chiltern, die sich auf 47 Länder verteilen, bieten umfassende Dienstleistungen in den Bereichen klinische Entwicklung, medizinische und wissenschaftliche Angelegenheiten, Daten und Analyse, Pharmakovigilanz sowie Strategie und Zulassungen, wobei zur Optimierung der Effizienz der klinischen Studien ein gemeinschaftlicher Ansatz verfolgt wird. Unter Chiltern.com erfahren Sie mehr über Chiltern und sein Unternehmensmotto "Designed Around You"

