Zürich (ots) - Highlights der Futurecom E-Commerce Studie 2017



- 97% der internet-aktiven Schweizer kaufen online ein. Die

Frequenz beim Online-Shopping ist über alle Generationen hinweg

ausgeglichen.

- Hohe Versandkosten sind für 64% das grösste Hindernis beim

Online-Einkauf.

- Bei Tourismus und Events dominieren Online-Buchungen: 73% der

Flüge und 65% der Event-Tickets werden online gekauft.

- 75% der Schweizer Smartphone-Nutzer kaufen auch mobile ein.

- 69% der Smartphone User nutzen ihr Smartphone beim Einkaufen im

Laden.

- Bereits 21% der Schweizer haben schon einmal eine

Krankenversicherung online abgeschlossen.

- Im Online-Handel spielen die etablierten Retailer nur die zweite

Geige.

- Chinesisch bestellen mal anders - Wish und AliExpress gehören zu

den fünf meistgenutzten Shopping-Apps.



Hier geht es zur vollständigen Medienmitteilung:

https://eshare.wunderman.com/dl/RV5zzOzTCQ



Originaltext: Futurecom

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009622

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009622.rss2



Kontakt:

Urs Krucker (Head of Strategy), urs.krucker@yr-group.ch,

+41 44 448 38 38



Andreas Widmer (CEO), andreas.widmer@yr-group.ch, +41 44 448 38 38