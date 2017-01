Penelope Fillon, Frau des französischen Präsidentschaftskandidaten, soll mehr Geld als gedacht von ihrem Ehemann erhalten haben. Nachweise ihrer Arbeit fehlen bisher. Auch Fillons Kinder sollen entlohnt worden sein.

Der Skandal um die angeblich fiktive Beschäftigung von Penelope Fillon, Gattin des konservativen Präsidentschaftskandidaten François Fillon, weitet sich aus. Wenn die Informationen der Wochenzeitung "Le Canard Enchaîné" zutreffen, hat Fillon im Fernsehen die Unwahrheit gesagt. Seine Frau soll bereits früher als von ihm behauptet aus dem Budget der Nationalversammlung entlohnt worden sein. Insgesamt habe sie nicht 500.000 Euro, sondern 831.000 Euro erhalten.

Die Zeitung hatte den Skandal in der vergangenen Woche mit einem Artikel losgetreten, in dem behauptet wurde, Penelope Fillon sei acht Jahre von der Nationalversammlung als Assistentin von Fillon und seinem Nachrücker Marc Joulaud bezahlt worden und habe rund 500.000 Euro erhalten. Doch finde sich nicht die geringste Spur ihrer Tätigkeit.

Fillon empörte sich: "Das ist eine gewaltige Operation, um mich zu verleumden. Noch nie in der Geschichte der 5. Republik hat es so etwas gegeben - den Versuch, einen Kandidaten anders als durch eine demokratische Wahl auszuschalten. Man schwärzt meine Frau an und will dadurch mich brechen, aber sie werden sehen, aus welchem Holz wir geschnitzt sind!" Es sei eine völlig normale Praxis, dass Abgeordnete ihre Familienmitglieder zu Assistenten machen. Das trifft tatsächlich auf rund 100 Volksvertreter zu. Allerdings besteht ein Anspruch auf Bezahlung nur, wenn auch tatsächlich gearbeitet wird.

Die Justizbehörden eröffneten sofort ein Ermittlungsverfahren. Fillon sagte, er werde alle Beweise vorlegen. Schnell werde man sehen, dass es sich um haltlose und böswillige Anschuldigungen handle. "Meine Frau hat von Anfang an für mich gearbeitet", sagte Fillon am 27. Januar im Fernsehen. "Sie machte für mich eine Presseschau, sie empfing Personen für mich, die ich nicht empfangen konnte, ...

