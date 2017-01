Ulm (ots) - Der US-Konzern Google verfügt über den besten Zugang zu EU-Kommissaren oder ihren Topbeamten. Im Schnitt jede Woche haben sich Repräsentanten des Unternehmens in den vergangenen zwei Jahren mit Brüsseler Spitzenleuten getroffen. Der US-Softwaregigant Microsoft hat jede zweite Woche solch einen Termin erhalten. Da gehört viel Unverfrorenheit dazu, wenn sich die EU-Kommission vom Bericht der Antikorruptionsorganisation Transparency International nicht adressiert fühlt. Ein Blick in die Studie hätte genügt, um zu erkennen, dass in Brüssel nicht die Vorreiter sitzen, um lukrative Drehtür- und Einflüster-Karrieren zu verhindern. Die UN-Konvention gegen Bestechung und Bestechlichkeit wird in Frankreich oder Kanada besser umgesetzt als in der EU. Europaabgeordnete können nach ihrer Abwahl sofort als Lobbyisten tätig werden, EU-Kommissare und ihre Behördenchefs nach einer Schamfrist von zwei Jahren. Nur intern prüft die Kommission, ob die neue Tätigkeit nicht zu nah an der früheren Aufgabe liegt. Darum geht es aber. Niemand will Abgeordneten oder EU-Behördenchefs die Chance nehmen, einen Job zu finden. Besteht er aber darin, Unternehmen größeren Einfluss auf Gesetzgebung zu ermöglichen, muss der Abstand mindestens eine Legislaturperiode oder Kommissions-Amtszeit betragen. Die UN-Konvention gibt zudem vor, unabhängige Kontrollorgane zu schaffen und Verstöße gegen Auszeiten mit "abschreckenden Sanktionen" - etwa hohen Geldstrafen - zu ahnden. Statt sich zurückzulehnen, müssen die EU-Institutionen kräftig nachbessern. Sonst werden sie den Vorwurf nie abschütteln können, einseitig beeinflussbar zu sein.



