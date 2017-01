In Berlin sind bei einer Razzia am Dienstagabend offenbar drei mutmaßliche Terroristen festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft Berlin ermittle wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat, berichtet die "Bild" auf ihrer Internetseite.

Die Männer sollen enge Verbindungen zur Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) in Syrien und dem Irak haben. Hinweise auf konkrete Anschlagspläne in Deutschland lägen bisher nicht vor.