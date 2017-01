Ausstellung von 6500 hängenden Dekorationen und japanischen Bonsai

Im Keio Plaza Hotel Tokio, einem der renommiertesten internationalen Hotels Japans und im Tokioter Bezirk Shinjuku gelegen, findet im Februar und März 2017 eine Sonderausstellung traditioneller japanischer Künste statt, um das traditionelle Mädchen-Puppenfest Hinamatsuri zu feiern, bei dem verschiedene Werke traditioneller Kunst gezeigt werden. Diese jährlich stattfindende Ausstellung wurde von den Gästen sehr gut angenommen. In diesem Jahr sind rund 6.500 feine handgewebte seidene Puppen-Dekorationen, japanische, künstlerische Ukiyoe-Elemente, die Szenen "japanische weibliche Kultur" darstellen sowie winzige dekorative Skulptur-Pflanzen namens "Bonsai" zu sehen, um den Besuchern einen Geschmack von Japans traditioneller Kunst zu bieten, die repräsentativ für das "Mädchen-Puppenfest Hinamatsuri" ist.

