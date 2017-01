Düsseldorf (ots) - Die Duisburger Einzelhändler hatten gehofft, dass die Pläne für ein Outletcenter in der Stadt ein für allemal vom Tisch seien. Nach jahrelangem Streit um ein solches Einkaufszentrum im Norden der Stadt hatte die Politik das Projekt gestoppt. Umso größer war das Entsetzen darüber, dass die Stadtspitze stattdessen nun am Bahnhof das größte Outletcenter Deutschlands bauen lassen will. Für die Innenstadt, die sich seit Jahren mit Erfolg einen Wettstreit um die Kunden mit den übermächtigen Nachbarstädten Essen und Oberhausen (Centro) liefert, wäre das Outlet ein Todesstoß. Es ist ein Trugschluss der Befürworter, anzunehmen, dass dadurch Duisburg als Einkaufsstadt gestärkt werde. Das Gegenteil wird der Fall sein. Die Kunden, die das Outlet besuchen, werden nicht zum weiteren Bummeln in die rund zwei Kilometer entfernte Innenstadt gehen. Dafür ist der Weg zu weit, das Angebot zu ähnlich. Außerdem fehlt der Anschluss an die City. Die Stadt selbst hat dafür kein Geld. Und der Investor dürfte kein Interesse haben, seinen Kunden einen Weg zur Konkurrenz zu ebnen.



