Freiburg (ots) - Seine Anhänger jubeln. Dass ihr Idol Amerikas Grundwerte mit Füßen tritt und damit langfristig nicht einmal mehr, sondern weniger Sicherheit produziert, ficht sie nicht an und Trump erst recht nicht. Kurzfristig ist ihm an maximaler Dynamik gelegen. Den Gegner an die Wand spielen, heißt das im Sport. Dumm, dass Trump nahezu die ganze Welt als Gegner begreift - oder zumindest als Konkurrenten, die er kleinkriegen will. Letzteres droht auch den Deutschen. Die Behauptung, die Bundesrepublik halte den Euro-Kurs künstlich niedrig, um die USA beim Handel über den Tisch zu ziehen, ist hanebüchener Unsinn. Aber sie ist fraglos eine Kampfansage. Diese Präsidentschaft nimmt erst Fahrt auf. http://mehr.bz/khs26a



OTS: Badische Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59333 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59333.rss2



Pressekontakt: Badische Zeitung Schlussredaktion Badische Zeitung Telefon: 0761/496-0 kontakt.forum@badische-zeitung.de http://www.badische-zeitung.de